به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: پلیس راهور با اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی، مدیریت عبور و مرور و تأمین امنیت مسیر‌های برگزاری مراسم را در دستور کار قرار داده است و این محدودیت‌ها با هدف تأمین امنیت، نظم ترافیکی و تسهیل تردد عزاداران اجرا می‌شود.

سرهنگ علی مولوی افزود:از ساعت ۶ صبح روز اربعین، محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های منتهی به گلستان شهدای اصفهان و محل برگزاری مراسم در سطح شهر اعمال می‌شود و این محدودیت‌ها تا پایان مراسم و اقامه نماز ظهر و عصر ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: محور‌های میدان بزرگمهر و میدان آزادی به سمت خیابان امام سجاد (ع)، میدان شهید لاوی و میدان بسیج به سمت گلستان شهدا، چهارراه نورباران به سمت میدان بزرگمهر، تقاطع مشتاق ـ حمزه، شمال میدان خواجو، ضلع جنوبی پل غدیر به سمت چهارراه آبشار، چهارراه فرایبورگ، میدان فیض، خروجی بزرگراه شهید همت به سمت میدان شهید لاوی و تمامی کوچه‌ها و معابر منتهی به خیابان امام سجاد (ع) در زمان اجرای طرح با محدودیت تردد مواجه خواهند بود.

مولوی همچنین از ممنوعیت توقف خودرو‌ها در اطراف گلستان شهدا خبر داد و گفت: از ساعت یک بامداد روز اربعین، توقف هرگونه وسیله نقلیه در ضلع شمالی و جنوبی گلستان شهدا و محدوده میدان شهید لاوی ممنوع است و خودرو‌های پارک‌شده برابر مقررات جابه‌جا خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه در مدت اجرای طرح، تردد وسایل نقلیه سنگین در بزرگراه‌ها و معابر شهری ممنوع خواهد بود، افزود: عبور تمامی وسایل نقلیه، از جمله موتورسیکلت ها، در مسیر‌های اعلام‌شده تا پایان مراسم امکان‌پذیر نیست و شهروندان باید از مسیر‌های جایگزین و معابر موازی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از شهروندان، رانندگان، هیئت‌های مذهبی و شرکت‌کنندگان در مراسم خواست: با رعایت قوانین و همکاری با مأموران پلیس، شرایط برگزاری هرچه منظم‌تر مراسم جاماندگان اربعین حسینی را فراهم کنند.