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شرکت چینی علیبابا با معرفی بزرگترین و توانمندترین مدل هوش مصنوعی خود به نام «کوئن ۳.۸ مکس» (Qwen ۳.۸Max)، گام جدیدی در رقابت سخت سیستمهای هوش مصنوعی چین برداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، مدل «کوئن ۳.۸ مکس» که اخیراً در پلتفرم Arena.AI معرفی شده، بلافاصله جایگاه نخست مدلهای متنی چینی را به دست آورد. این مدل همچنین در تحلیل محتواهای بصری، رتبه دوم جهانی را کسب کرد و تنها پس از یکی از مدلهای شرکت آمریکایی «آنتروپیک» قرار گرفت.
یکی از ویژگیهای برجسته این مدل، بهرهگیری از معماری «ترکیب متخصصان» (Mixture-of-Experts) است. در این روش، بهجای فعالسازی کل مدل برای هر درخواست، تنها بخشهای تخصصی سیستم (حدود ۹۵ میلیارد پارامتر) به کار گرفته میشوند که منجر به کاهش چشمگیر هزینههای عملیاتی و افزایش سرعت پاسخدهی شده است.
علیبابا اعلام کرده است: این مدل قادر به پردازش همزمان یک میلیون توکن است و در یک پروژه آزمایشی، توانسته است یک پروژه مهندسی نرمافزار را تنها در ۱۶ روز به پایان برساند. طبق برنامه، «کوئن ۳.۸ مکس» هفته آینده از طریق سرویس ابر رایانشی علیبابا در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.