به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مجتبی میهن‌پرست» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: به علت استقرار سامانه پرفشار جنب‌حاره که سامانه نیمه‌دائمی این موقع از سال است، هوای گرم کماکان در سطح استان تداوم دارد.

وی افزود: دمای حدود ۵۰ درجه برای نواحی گرمسیری و ۴۰ تا ۴۱ درجه برای نواحی سردسیری پیش‌بینی می‌شود.

میهن‌پرست گفت: به علت امواج شرقی در تراز میانی جو، رطوبتی به جو استان تزریق می‌شود که نتیجه آن ابرناکی و شرایط همرفتی است. به همین دلیل، رگبار‌های تابستانه طی عصرگاهان، به ویژه برای امروز، فردا و پس‌فردا (سه‌شنبه و چهارشنبه) محسوس‌تر خواهد بود.

کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: با توجه به گرمای هوا و احتمال رگبار‌های تابستانه و شرجی بودن هوا، از مردم و زائران خواست مراقب گرمازدگی باشند.

وی افزود: رگبار‌ها در ارتفاعات و محور‌های مواصلاتی که در مسیر‌های کوهستانی قرار دارند، می‌تواند موجب لغزندگی جاده‌ها شود؛ از این رو رانندگان باید احتیاط لازم را در حین رانندگی داشته باشند.