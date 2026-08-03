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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: هوای گرم با دمای ۵۰ درجه در نواحی گرمسیری تا پایان هفته تداوم دارد و طی امروز تا چهارشنبه احتمال رگبارهای تابستانه و لغزندگی جادهها در ارتفاعات وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مجتبی میهنپرست» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: به علت استقرار سامانه پرفشار جنبحاره که سامانه نیمهدائمی این موقع از سال است، هوای گرم کماکان در سطح استان تداوم دارد.
وی افزود: دمای حدود ۵۰ درجه برای نواحی گرمسیری و ۴۰ تا ۴۱ درجه برای نواحی سردسیری پیشبینی میشود.
میهنپرست گفت: به علت امواج شرقی در تراز میانی جو، رطوبتی به جو استان تزریق میشود که نتیجه آن ابرناکی و شرایط همرفتی است. به همین دلیل، رگبارهای تابستانه طی عصرگاهان، به ویژه برای امروز، فردا و پسفردا (سهشنبه و چهارشنبه) محسوستر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: با توجه به گرمای هوا و احتمال رگبارهای تابستانه و شرجی بودن هوا، از مردم و زائران خواست مراقب گرمازدگی باشند.
وی افزود: رگبارها در ارتفاعات و محورهای مواصلاتی که در مسیرهای کوهستانی قرار دارند، میتواند موجب لغزندگی جادهها شود؛ از این رو رانندگان باید احتیاط لازم را در حین رانندگی داشته باشند.