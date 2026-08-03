به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کازرون گفت: همزمان با اربعین حسینی، پیاده روی جاماندگان با محوریت شعار باید برخاست و به یاد قائد شهید امت با حضور قشر‌های مختلف مردم راس ساعت چهار صبح از دوراهی دریس تا حرم امامزاده سیدحسین (ع) در این شهرستان برپا می‌شود.

سرهنگ پاسدار حسین حیاتی افزود: پیاده روی جاماندگان اربعین از سال ۱۴۰۰ تاکنون در این شهرستان برگزار و امسال ۱۰۰ موکب پذیرایی و فرهنگی برای حضور بیش از ۶۰ هزار نفر برپا شده است.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.