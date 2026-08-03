به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت سالروز تشکیل بسیج جامعه حقوقدانان با حضور فرمانده سپاه نینوا گلستان سی زندانی جرایم غیر عمد از زندان های استان آزاد شدند.

سردار سید موسی حسینی گفت:از ابتدای امسال تا امروز در مجموع پنجاه زندانی جرایم غیرعمد به همت بسیج جامعه حقوقدانان و با همکاری دادگستری کل و اداره کل زندان ها و ستاد دیه استان از زندان ها آزاد شدند.

غلامرضا سرلک ، مدیرکل زندان های استان هم گفت:از ابتدای امسال تا کنون در مجموع با مشارکت خیران،ستاد دیه تعداد ۲۴۳ زندانی از زندان های استان آزاد شدند.