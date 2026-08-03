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زائر خبرنگار روایتی از دلها و قدمهایی که در مسیر عاشقی ره میپیمایند و نوای دلدادگی میسرایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛جاده نجف تا کربلا، این روزها تنها یک مسیر جغرافیایی نیست؛ اینجا کلکسیونی از بزرگترین روایتهای انسانی است که در «طریقالحسین» ثبت میشود.
این مسیر، روایت عشق است؛ روایتی از میزبانی بیادعای عراقیها و بیقراری زائرانی که در پیِ یک هدف، هممسیر شدهاند. گزارش زائر خبرنگاران از این جاده، انعکاس صدایی است که از میان شور و اشک، فریاد میزنند: ما همه برای حسین (ع) آمدهایم.