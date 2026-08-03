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شهردار سلمانشهر از شتاب گرفتن روند آزادسازی اراضی مسیر پیادهراه ساحلی این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،شهردار سلمانشهر درحاشیه آزادسازی مسیراحداث جاده ساحلی از شتاب گرفتن روند آزادسازی اراضی مسیر پیادهراه ساحلی خبردادو گفت:تاکنون بیش از ۱۰ هزار مترمربع ازاراضی و املاک واقع در مسیر این طرح آزادسازی شده و عملیات رفع تصرف با جدیت ادامه دارد.
جعفرپور با اشاره به اینکه حدود ۳ کیلومتر از مسیر ۷ کیلومتری طرح درمرحله آزادسازی قراردارد افزود:بخش قابل توجهی از املاک محصورشده که سالها در تصرف اشخاص قرار داشت آزاد شده و روند آزادسازی سایر پلاکها نیز با سرعت درحال انجام است.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع از املاک محصور آزاد شده و در برخی موارد، تنها یک پلاک ۱۰۷۰ مترمربع از اراضی ساحلی را در تصرف خود داشت که رفع تصرف آن انجام شده است.
شهردار سلمانشهر با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین مطالبات مردم دسترسی آزاد و آسان به ساحل بوده است گفت: متأسفانه طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از سواحل به دلیل تصرفات و دیوارکشیها از دسترس عموم خارج شده بود، اما امروز با صدور اخطارهای قانونی، تعیین مهلت و همراهی دستگاه قضایی، مسیر بازپسگیری این اراضی فراهم شده است.
جعفرپور ضمن قدردانی از شهروندانی که به صورت داوطلبانه نسبت به رفع موانع و آزادسازی املاک خود اقدام کردند افزود: تعدادی از پلاکها با همکاری مالکان آزاد شده و برای سایر موارد نیز با اخذ دستورات مقام محترم قضایی، عملیات آزادسازی ادامه خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: طرح پیادهراه ساحلی سلمانشهر در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و پس از آن، فرآیند انتخاب پیمانکار و اجرای طرح آغاز خواهد شد.
شهردار سلمانشهر در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر حفظ حریم ۶۰ متری ساحل و جلوگیری از هرگونه تصرف جدید، زمینه توسعه گردشگری، ایجاد فرجگاههای ساحلی و افزایش دسترسی عمومی مردم به سواحل را فراهم خواهد کرد و یکی از مهمترین طرح های تحولآفرین منطقه در حوزه گردشگری و خدمات شهری خواهد بود.