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نمایندگان دوومیدانی استان قم یک مدال طلا، یک مدال برنز را در رقابتهای منطقه یک ردههای سنی نونهالان و نوجوانان کشور به ارمغان آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نمایندگان دوومیدانی استان قم با کسب یک مدال طلا، یک مدال برنز و یک عنوان چهارمی، رقابتهای منطقه یک ردههای سنی نونهالان و نوجوانان کشور را به پایان رساندند.
در این رقابتها، پارسا مرادی با کسب عنوان قهرمانی در ماده پرتاب دیسک رده نونهالان، مدال طلای مسابقات را برای استان قم به ارمغان آورد.
مسابقات دوومیدانی منطقه یک ردههای سنی نونهالان و نوجوانان ایران با حضور ورزشکارانی از استانهای سمنان، قزوین، البرز، مرکزی، تهران، توابع تهران و قم در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.
همچنین تیم قم که با مربیگری و سرپرستی احمد مرادی در این مسابقات حضور داشت، توسط هادی شادباش موفق به کسب مدال برنز ماده پرش طول رده نوجوانان شد.
در ادامه این رقابتها نیز امیرعباس رستمی با قرار گرفتن در جایگاه چهارم ماده پرتاب وزنه رده نونهالان، عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت.