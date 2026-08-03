به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امسال شاهد گسترش مراکز ترجمه هستیم؛ به‌طوری که ۴ مرکز افتتاح شده است: دو مرکز در نزدیکی آستان مقدس حسینی و دو مرکز دیگر در مسیرهای ارتباطی بین کربلای معلی با نجف اشرف و پایتخت (بغداد). این مراکز با بهره‌گیری از تخصص اساتید دانشکده زبان که دارای مدارک عالی در حوزه ترجمه و زبان هستند، خدمات ترجمه را به ۵ زبان مختلف برای زائران آغاز کرده‌اند.

«غیث الحسنی»، مسئول بخش روابط بین‌الملل در واحد روابط عمومی آستان مقدس حسینی، درباره اهمیت این مراکز در ایام اربعین اظهار داشت: بخش روابط بین‌الملل یکی از واحدهای زیرمجموعه بخش روابط عمومی آستان مقدس حسینی است که وظیفه ایجاد پل‌های ارتباط فرهنگی و مذهبی، مدیریت هیئت‌های زائران خارجی و ارائه خدمات راهنمایی و ترجمه به زبان‌های مختلف در طول زیارات میلیونی و مناسبت‌های مختلف را بر عهده دارد.

وی افزود: مطابق با رهنمودهای متولی شرعی آستان مقدس حسینی، حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالمهدی کربلایی، و تحت نظارت مستقیم مدیر آستان مقدس، حسن رشید العبایجی، بخش روابط بین‌الملل اقدام به ایجاد ۴ مرکز تخصصی برای ارائه خدمات ترجمه از و به زبان‌های دیگر در محورهای مختلف شهر کربلای معلی کرده است. دو مرکز در محور جاده کربلا به نجف اشرف (در شهر امام حسن مجتبی علیه‌السلام) و دو مرکز دیگر در محور جاده کربلا به بغداد (در شهر سید الاوصیاء علیه‌السلام) و همچنین دو مرکز در داخل شهر در مجاورت حرم اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) مستقر هستند. این مراکز خدماتی باکیفیت و نوین به زائران ارائه می‌دهند و در هر مرکز، مترجمانی برای ۵ زبان خارجی شامل “انگلیسی، آلمانی، ترکی، فارسی و اردو” حضور دارند.

«الحسنی» درباره اهمیت این مراکز و متخصصانی که در آن فعالیت می‌کنند، گفت: افراد مسئول ترجمه در این پنج زبان، اساتید دانشگاه داوطلب از دانشکده زبان دانشگاه بغداد هستند که با توافق و همکاری این دانشگاه و آستان مقدس حسینی، این خدمت را انجام می‌دهند. این اساتید دارای مدارک آکادمیک عالی مانند دکترا و کارشناسی ارشد هستند. این دومین فصل فعالیت آن‌هاست؛ سال گذشته تجربه اول ما با تنها دو مرکز بود که با استقبال بسیار گسترده‌ای از سوی زائران روبرو شد. همین موضوع باعث شد تا برای گسترش خدمات برنامه‌ریزی کنیم و آن را به چهار مرکز برسانیم،

وی افزود: قصد داریم در سال‌های آینده این تعداد را حتی بیشتر کنیم، به‌ویژه در شهر نجف اشرف که میلیون‌ها زائر را پذیرای خود می‌کند. خدمات آن‌ها شامل ترجمه برای زائران خارجی، راهنمایی آن‌ها به مکان‌های مورد نظر، مراکز فوریت‌های پزشکی، مراکز درمانی، محل اقامت یا ایستگاه‌های حمل‌ونقل برای سفر به شهرهای مقدس عراق یا بازگشت به کشورهایشان می‌باشد.

«الحسنی» درباره تعداد مترجمان، ساعات کاری و وظایف آن‌ها خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ استاد مترجم آکادمیک در این چهار محور فعالیت می‌کنند. کار آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی و در ۴ نوبت انجام می‌شود که هر نوبت ۶ ساعت است. ما از طریق دفتر ثبت نظرات که زائران نیازمند خدمات ترجمه در آن دیدگاه‌های خود را می‌نویسند، متوجه استقبال بسیار زیاد از این خدمات کیفی شده‌ایم؛ نظرات بسیار مثبت آن‌ها انگیزه مهمی برای گسترش این خدمات بود. همچنین مشاهده کردیم که اساتید دانشگاه نیز از پذیرش این مسئولیت بسیار شاد و خرسند هستند، چرا که خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (علیه السلام) افتخاری است که با هیچ افتخاری برابری نمی‌کند.