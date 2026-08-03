به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان ۲ نفر از متخلفان صید و زنده گیری غیرمجاز پرندگان وحشی را در مناطق بخش حسن آباد دستگیر کردند.

علی‌بخش نجاتی افزود: در این اقدام میدانی که با برنامه‌ریزی و گشت‌زنی هدفمند انجام شد، ۱۷ قطعه پرنده بلدرچین از شکارچیان متخلف کشف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید گفت: پرونده این متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شهرستان اقلید ارسال شد.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.