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۱۷ قطعه پرنده بلدرچین وحشی توسط ماموران محیط زیست شهرستان اقلید از ۲ شکارچی متخلف کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان ۲ نفر از متخلفان صید و زنده گیری غیرمجاز پرندگان وحشی را در مناطق بخش حسن آباد دستگیر کردند.
علیبخش نجاتی افزود: در این اقدام میدانی که با برنامهریزی و گشتزنی هدفمند انجام شد، ۱۷ قطعه پرنده بلدرچین از شکارچیان متخلف کشف شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید گفت: پرونده این متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شهرستان اقلید ارسال شد.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.