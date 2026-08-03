در تعاقب درگیری و اختلافات قبلی در سنوات گذشته در شهرستان بروجرد ، مأموران انتظامی شهرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع ، از وقوع یک نزاع دسته‌جمعی پیشگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در تعاقب درگیری و اختلافات قبلی در سنوات گذشته در شهرستان بروجرد ، مأموران انتظامی شهرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع ، از وقوع یک نزاع دسته‌جمعی پیشگیری شد.

بر اساس این گزارش، در پی رصد دقیق تحرکات محرکین و شناسایی کانون‌های احتمالی درگیری، مأموران انتظامی با هماهنگی‌های لازم قضائی، طرح عملیاتی ویژه‌ای را برای خنثی‌سازی این نزاع در دستور کار خود قرار دادند.

مأموران پلیس در یک عملیات ضربتی و پیش‌دستانه، موفق شدند پیش از هرگونه درگیری فیزیکی، ضمن حضور در محل، کنترل اوضاع را در دست گرفته و از بروز خسارات جانی و مالی احتمالی جلوگیری کنند.

در این عملیات مقتدرانه، ۱۱ نفر از عوامل اصلی و محرکین نزاع دستگیر و ۳ دستگاه خودروی متعلق به طرفین درگیری توقیف شد.

همچنین در بازرسی‌های صورت‌گرفته، ۳ قبضه سلاح جنگی غیرمجاز به همراه تعدادی سلاح سرد کشف شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در پایان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: پرونده قضایی برای تمامی متهمان دستگیر شده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

پلیس لرستان ضمن هشدار به هنجارشکنان و افرادی که قصد دارند با تکیه بر اختلافات قدیمی، نظم و امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند، اعلام کرد: برخورد پلیس و دستگاه قضائی با مخلان نظم و امنیت، قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.