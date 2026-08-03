معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: کاهش تلفات جاده‌ای در گرو استانداردسازی راه‌ها، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و اجرای دقیق مصوبات کمیسیون ایمنی حمل و نقل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علوی‌ مقدم در چهارمین جلسه کمیسیون اجرایی آیین‌نامه مدیریت ایمنی راه‌ها با تأکید بر اینکه صیانت از جان شهروندان مهم‌ترین مأموریت دستگاه‌های متولی حوزه حمل و نقل است، گفت: کاهش تلفات جاده‌ای در گرو استانداردسازی راه‌ها، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و اجرای دقیق مصوبات کمیسیون ایمنی حمل و نقل است و همه دستگاه‌های مسئول باید با رویکردی نتیجه محور، اجرای مصوبات را در اولویت قرار دهند.

وی با تأکید بر نقش صنعت بیمه در کاهش تبعات اقتصادی تصادفات، پیشنهاد کرد شرکت‌های بیمه در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، برآورد سالانه خسارات اقتصادی ناشی از سوانح رانندگی را تهیه و منتشر کنند تا این شاخص به مبنایی برای تصمیم‌سازی و تخصیص هدفمند منابع در حوزه ایمنی راه‌ها تبدیل شود.

علوی مقدم همچنین بر ضرورت ساماندهی دوربرگردان‌های جاده‌ای تأکید کرد و گفت: هیچ دوربرگردانی نباید بدون رعایت ضوابط و استاندارد‌های فنی احداث یا بهره‌برداری شود. وی افزود: تأمین روشنایی مناسب، رعایت شعاع گردش، فاصله دید ایمن و سایر الزامات مهندسی، از اصول غیرقابل چشم‌پوشی است و در مواردی که حقوق عمومی در معرض تهدید قرار گیرد، ورود دستگاه قضایی و دادستانی ضروری خواهد بود.