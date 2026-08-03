به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید مرتضی حسین‌پور شلمانی، برنامه جامع معاینه رایگان و غربالگری بهداشتی با هدف ارتقای سلامت روستاییان در مسجد جامع دهستان لات‌لیل بخش اطاقور لنگرود برگزار شد.

برگزاری کاروان سلامت در دهستان لات‌لیل بخش اطاقور لنگرود برگزاری کاروان سلامت در دهستان لات‌لیل بخش اطاقور لنگرود برگزاری کاروان سلامت در دهستان لات‌لیل بخش اطاقور لنگرود برگزاری کاروان سلامت در دهستان لات‌لیل بخش اطاقور لنگرود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه شهرستان لنگرود، با اشاره به اجرای طرح معاینه رایگان روستاییان در دهستان لات لیل بخش اطاقور لنگرود گفت: ۲۰ نفر از کادر متخصص جامعه پزشکی و امدادگران هلال احمر، خدماتی شامل معاینه تخصصی و عمومی، غربالگری بیماری‌های خاص و زمینه‌ای، سنجش فشارخون، قند و اکسیژن خون به‌همراه آموزش‌های بهداشتی به ۹۰ نفر از مراجعین به‌صورت رایگان ارائه کردند.

سرهنگ علی مهدی‌پور افزود: در این کاروان سلامت، ۶۳ نفر توسط متخصص چشم، ۲۸ نفر توسط متخصص قلب و عروق، ۹ نفر توسط متخصص اطفال و ۵۵ نفر توسط پزشک عمومی معاینه شدند.

وی با بیان اینکه سنجش فشارخون برای ۵۰ نفر انجام شد و اقلام دارویی مورد نیاز برای ۶۰ نفر از بیماران توزیع شد گفت: آموزش‌های بهداشتی هم برای ۱۰۰ نفر از روستاییان انجام شد و با همت خیران، دارو‌های مورد نیاز بیماران به ارزش ۸۰ میلیون تومان به‌صورت رایگان توزیع شد.

سرهنگ مهدی‌پور در پایان، هدف از برگزاری این برنامه را در کنار گرامیداشت مقام سردار شهید مرتضی حسین‌پور شلمانی، شناسایی زودهنگام مبتلایان به بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت و مشکلات چشمی دانست تا فرآیند ارجاع و پیگیری درمان این بیماران تسهیل شود.