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اداره کل هواشناسی استان قزوین با پیشبینی وضعیت جوی استان اعلام کرد: تا پایان هفته شاهد جوی نسبتاً پایدار و کاهش نسبی دمای هوا در مناطق مختلف استان خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: با توجه به وزش بادهای شمالی در کانال باد استان، سرعت وزش بادها برای امروز دوشنبه دوازدهم مرداد ماه افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه این جریانات شمالی موجب کاهش دما در سطح استان شده است، افزود: برای مناطق مرتفع و شمالی استان نیز در ساعات پیش رو، افزایش ابر پیشبینی میشود.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه تا پایان هفته نوسانات دمایی در سطح استان خواهیم داشت، اما تغییرات دمایی محسوس و قابل توجهی انتظار نمیرود.