اربعین؛ جایی که جهان هم قدم می شود
کربلا این روزها، فقط یک شهر نیست؛ مقصد میلیونها دل از سراسر جهان است. حضور پرشور مردم ازجای جای کشورمان در همایش بین المللی اربعین نشان می دهد، حرکت در مسیرِ مکتبِ نور و آزادگیِ امام حسین علیه السلام، پرقدرت تر از همیشه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل
کربلا این روزها، فقط یک شهر نیست؛ مقصد میلیونها دل از سراسر جهان است. از مسیرهای منتهی به حرم گرفته تا موکبهای خدمترسان، همهجا رنگ و بوی اربعین گرفته.
حضور پرشور مردم ازجای جای کشورمان در همایش بین المللی اربعین نشان می دهد، حرکت در مسیرِ مکتبِ نور و آزادگیِ امام حسین علیه السلام، پرقدرت تر از همیشه ادامه دارد.
شهروندخبرنگارِ ما گزارشی فرستاده از حال و هوای زائران در مسیرِ نجف به کربلا: