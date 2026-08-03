کارشناسان اورژانس شهرستان نقده کوهنورد مصدوم را از ارتفاعات سلطان یعقوب به مکانی امن و پس از اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دکتر رضا زاده رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی در این باره گفت: حادثه‌ای ناگوار، یک خانم ۲۵ ساله حین کوهنوردی در منطقه سلطان یعقوب شهرستان نقده دچار سقوط از بالای کوه و دچار شکستگی پای چپ شده بود که یک دستگاه آمبولانس از پایگاه شهری دو (همکاران اورژانس مهرابیان و باروتن) بلافاصله به محل حادثه اعزام شد، اما به دلیل صعب‌العبور بودن و طولانی بودن مسیر، امکان استفاده از آمبولانس به طور مستقیم وجود نداشت.



وی افزود:کارشناسان اورژانس با ارزیابی صحنه و فیکس کردن مصدوم بر روی تخت، نیمی از راه را با کمک مردم حاضر در صحنه به سمت آمبولانس هدایت کردند. پس از تأمین شرایط مناسب برای مصدوم، اقدامات آتل‌بندی و ثابت‌سازی انجام شد و وی را برای ادامه روند درمانی بیشتر به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده منتقل گردید.



دکتر رضا زاده، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان آذربایجان غربی، در مورد این ماموریت چالش‌برانگیز گفت: تلاش کارشناسان اورژانس در چنین شرایط سخت و دشواری قابل تقدیر است. ما به سلامت و ایمنی شهروندان اهمیت ویژه‌ای می‌دهیم و تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات درمانی در این نوع حوادث انجام دادیم.