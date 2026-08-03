به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت:در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و حمایت ازتولید داخلی، مأموران ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری یگان تکاوری، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و بازرسی دقیق از کامیون، ۴ تن و ۸۰۰ کیلوگرم گردوی خارجی قاچاق بدون هرگونه اسناد و مدارک قانونی و گمرکی به ارزش ۲۲ میلیارد ریال کشف شد.

وی ادامه داد: راننده کامیون دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با تأکید بر اینکه قاچاق کالا علاوه بر ضربه به تولید ملی، موجب اخلال در بازار و اقتصاد کشور می‌شود، گفت: پلیس با کنترل مستمر محور‌های مواصلاتی و برخورد قاطع با قاچاقچیان، اجازه نخواهد داد سودجویان امنیت اقتصادی جامعه را خدشه‌دار کنند.