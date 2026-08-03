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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از کاهش زمان محدودیتهای برق برای واحدهای صنعتی استان از دو روز به یک و نیم روز در هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود گودرزی با تأیید ناترازی موجود در تولید و مصرف انرژی ، ابراز امیدواری کرد با عبور از پیک مصرف، این محدودیتها در هفته آینده به حداقل ممکن برسد.
وی اظهار داشت: برای حفظ پایداری شبکه و تأمین همزمان برق بخش خانگی و تولید، ناچار به مدیریت مصرف در هر دو بخش هستیم.
گودرزی افزود: هر واحد صنعتی که در مدیریت و کاهش بار انرژی همکاری مؤثری داشته باشد، از سیاستهای تشویقی برخوردار شده و حداقل محدودیتها برای آن اعمال خواهد شد.
معاون استاندار فارس تأکید کرد : رعایت چارچوبهای مدیریت مصرف، ضرورتی همگانی برای همه مشترکان (صنعتی و خانگی) است تا بتوان با ظرفیت موجود، از شرایط ناترازی فعلی عبور کرد.