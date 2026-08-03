به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تولید برخی قطعات خودرو انحصاری است و همکاری نکردن قطعه سازان با برخی خودروساز‌ها باعث تاخیر در تحویل به موقع خودرو شده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد رستمی با اشاره به وضعیت بازار قطعه سازان خودرو، گفت: هم اکنون در تولید برخی قطعات به خصوص قطعات الکترونیکی، انحصار وجود دارد و صنایع به آن قطعه خاص وابسته هستند.

وی افزود: لازم است منابع تامین قطعات افزایش پیدا کند و ساز و کاری نیز طراحی شود تا رقابت را بین قطعه سازان ایجاد کند به خصوص در مورد قطعاتی که به صورت انحصاری توسط شرکت‌های خاصی تولید می‌شود.

رستمی با اشاره به نقش شرکت کروز در ایجاد انحصار در بازار قطعه سازان، گفت: اگر واقعا در ایران خودرو تعارض منافع وجود ندارد پس باید به سمتی حرکت کند که منابع خود را برای تامین قطعات افزایش دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: به عنوان یکی از مصادیق مرتبط با نحوه فعالیت قطعه سازان، مشکل عدم تحویل به موقع محصولات شرکت سایپا است که به برخی قطعات الکترونیکی و سنسور‌ها از یک منبع وابسته است.