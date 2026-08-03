معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه و جانشین ستاد اربعین استان از ثبت ۷۲ هزار تردد زائران از مرز بین‌المللی خسروی در ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ مصادف با ۱۸ صفر خبر داد و گفت: مجموع تردد زائران از ابتدای عملیات اربعین تا پایان این روز به ۷۷۲ هزار نفر رسیده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی با تشریح آخرین آمار تردد زائران اربعین از مرز خسروی اظهار کرد: از ابتدای عملیات اربعین تاکنون، ۵۰۷ هزار نفر از این مرز خارج شده‌اند و ۲۶۴ هزار نفر نیز وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: در مجموع، میزان ترددهای ورودی و خروجی مرز خسروی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته است.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به روند روان و منظم تردد زائران در مرز بین‌المللی خسروی تصریح کرد: خدمات‌رسانی به زائران اربعین با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان بویژه در مسیر در حال انجام است و زیرساخت‌های لازم برای تسهیل تردد و رفاه زائران فراهم شده است.