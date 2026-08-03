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۷۲ هزار تن موز از ابتدای سالجاری تاکنون از باغهای این استان برداشت و روانه بازارهای مصرف شده که نشاندهنده ظرفیت بالای این منطقه در تولید یکی از مهمترین محصولات گرمسیری کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان ، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت باغهای موز در سیستان و بلوچستان به ۱۳ هزار و ۵۱۶ هکتار رسیده که شرایط اقلیمی مناسب، این منطقه را به قطب اصلی تولید موز در ایران تبدیل کرده است.
سعید نارویی افزود: توسعه باغهای موز، بهبود مدیریت باغها و افزایش بهرهوری موجب شده است میزان تولید این محصول در سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته باشد و نقش سیستان و بلوچستان در تامین نیاز بازار داخلی بیش از گذشته تقویت شود.
وی با اشاره به کیفیت مطلوب موز تولیدی استان تصریح کرد: محصول تولید شده در باغهای استان از نظر کیفیت، طعم و ماندگاری از جایگاه مناسبی برخوردار است و توان رقابت با نمونههای وارداتی را دارد.
نارویی با تاکید بر ظرفیتهای کمنظیر سیستان و بلوچستان در تولید محصولات گرمسیری گفت: شهرستانهای زرآباد، دشتیاری، چابهار، کنارک، راسک، قصرقند، سرباز عمده مناطق تولید موز در این استان بشمار میروند که بیشترین در شهرستان زرآباد به عنوان پایتخت موز تولید میشود.