به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان ، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت باغ‌های موز در سیستان و بلوچستان به ۱۳ هزار و ۵۱۶ هکتار رسیده که شرایط اقلیمی مناسب، این منطقه را به قطب اصلی تولید موز در ایران تبدیل کرده است.

سعید نارویی افزود: توسعه باغ‌های موز، بهبود مدیریت باغ‌ها و افزایش بهره‌وری موجب شده است میزان تولید این محصول در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته باشد و نقش سیستان و بلوچستان در تامین نیاز بازار داخلی بیش از گذشته تقویت شود.

وی با اشاره به کیفیت مطلوب موز تولیدی استان تصریح کرد: محصول تولید شده در باغ‌های استان از نظر کیفیت، طعم و ماندگاری از جایگاه مناسبی برخوردار است و توان رقابت با نمونه‌های وارداتی را دارد.

نارویی با تاکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر سیستان و بلوچستان در تولید محصولات گرمسیری گفت: شهرستان‌های زرآباد، دشتیاری، چابهار، کنارک، راسک، قصرقند، سرباز عمده مناطق تولید موز در این استان بشمار می‌روند که بیشترین در شهرستان زرآباد به عنوان پایتخت موز تولید می‌شود.