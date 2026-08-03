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اربعین فقط یک پیادهروی نیست، کلاس درسی است که نسل امروز در آن، عشق، ایثار و مهماننوازی را در مسیر آن میآموزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در مسیر پیادهروی اربعین، در میان خیل عاشقانی که از نجف به سوی کربلا گام برمیدارند، کودکان و نوجوانانی هم حضور دارند که با قدمهای کوچک، اما دلهای بزرگ، نخستین تجربههای خودرا از این سفر معنوی رقم میزنند.
حضور کودکان در کنار زائران و خدمت آنان به مهمانان امام حسین (ع)، نشان میدهد پیام آزادگی و ایثار عاشورا در نسلهای آینده ادامه مییابد.
حضور نسل جدید در این اجتماع بزرگ، نشان زنده بودن راه امام حسین (ع) و ادامه پیام عشق، ایثار و آزادگی است، مسیری که کودکان امروز میتوانند پرچمداران فردای آن باشند.