اربعین فقط یک پیاده‌روی نیست، کلاس درسی است که نسل امروز در آن، عشق، ایثار و مهمان‌نوازی را در مسیر آن می‌آموزند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در مسیر پیاده‌روی اربعین، در میان خیل عاشقانی که از نجف به سوی کربلا گام برمی‌دارند، کودکان و نوجوانانی هم حضور دارند که با قدم‌های کوچک، اما دل‌های بزرگ، نخستین تجربه‌های خودرا از این سفر معنوی رقم می‌زنند.

حضور کودکان در کنار زائران و خدمت آنان به مهمانان امام حسین (ع)، نشان می‌دهد پیام آزادگی و ایثار عاشورا در نسل‌های آینده ادامه می‌یابد.

حضور نسل جدید در این اجتماع بزرگ، نشان زنده بودن راه امام حسین (ع) و ادامه پیام عشق، ایثار و آزادگی است، مسیری که کودکان امروز می‌توانند پرچم‌داران فردای آن باشند.