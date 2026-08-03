به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اصغر باقری‌فر گفت: متروی تبریز در اربعین سید و سالار شهیدان، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۱:۰۰ شب در خط یک (ایستگاه ائل‌گولی تا ایستگاه شهرک نورلاله) برای تسهیل تردد مردم و شرکت‌کنندگان در مراسم ویژه جاماندگان اربعین حسینی، سرویس رایگان ارائه خواهد کرد.

وی افزود: سرویس رایگان مترو در مناسبت‌های ملی و مذهبی و ایام تعطیل رسمی در تکریم شهروندان و با تأکید اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر تبریز اجرا می‌شود و ناوگان مترو با حداکثر توان عملیاتی در خدمت عزاداران حسینی خواهد بود.

مدیرعامل متروی تبریز خاطرنشان کرد: خدمات رایگان مترو در روز اربعین، تنها بخشی از رویکرد این سازمان در طول سال است؛ به‌گونه‌ای که در مناسبت‌های مهم ملی و مذهبی و همچنین ایام خاصی نظیر بازگشایی مدارس، تسهیل تردد شهروندان در اولویت قرار دارد و این رویه با حمایت شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز تداوم خواهد یافت.