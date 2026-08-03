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مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی تبریز از ارائه خدمات رایگان قطار شهری در روز سه شنبه ۱۳ مردادماه همزمان با اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اصغر باقریفر گفت: متروی تبریز در اربعین سید و سالار شهیدان، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۱:۰۰ شب در خط یک (ایستگاه ائلگولی تا ایستگاه شهرک نورلاله) برای تسهیل تردد مردم و شرکتکنندگان در مراسم ویژه جاماندگان اربعین حسینی، سرویس رایگان ارائه خواهد کرد.
وی افزود: سرویس رایگان مترو در مناسبتهای ملی و مذهبی و ایام تعطیل رسمی در تکریم شهروندان و با تأکید اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر تبریز اجرا میشود و ناوگان مترو با حداکثر توان عملیاتی در خدمت عزاداران حسینی خواهد بود.
مدیرعامل متروی تبریز خاطرنشان کرد: خدمات رایگان مترو در روز اربعین، تنها بخشی از رویکرد این سازمان در طول سال است؛ بهگونهای که در مناسبتهای مهم ملی و مذهبی و همچنین ایام خاصی نظیر بازگشایی مدارس، تسهیل تردد شهروندان در اولویت قرار دارد و این رویه با حمایت شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز تداوم خواهد یافت.