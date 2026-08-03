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اهدای اعضای بانوی جان آفرین، فاطمه سادات میرحسینی نویدبخش زندگی دوباره برای ۵ بیمار در لیست انتظار پیوند شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، روز پنجشنبه ۸ مردادماه، خانواده ایثارگر یک بانوی دچار مرگ مغزی، با اهدای اعضای بدن وی، بار دیگر فرهنگ ارزشمند بخشش و نوعدوستی را به تصویر کشیدند. در این اقدام خداپسندانه، کبد، کلیهها و قرنیههای این بانو جان آفرین، به ۵ بیمار در لیست انتظار پیوند جانی دوباره بخشید.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت با مراجعه به وبسایت رسمی اهدای عضو، برای دریافت کارت عضویت ثبت نام کنید. ارسال کد ملی و کلمه اهدا به شماره ۳۴۳۲ یکی دیگر از راههای دریافت کارت اعضای اهدا است.
سالانه بین پنج تا هشت هزار مورد مرگ مغزی در کشور رخ میدهد، حدود سه هزار نفر از این افراد قابلیت اهدای عضو دارند، اما در نهایت تنها حدود هزار مورد به اهدای عضو منجر میشود. در حال حاضر هر دو تا سه ساعت یک بیمار در فهرست انتظار پیوند جان خود را از دست میدهد؛ در حالی که برای بسیاری از این بیماران، تنها راه نجات، دریافت عضو از افراد دچار مرگ مغزی است.
خبرنگار: فاطمه فرامرزی