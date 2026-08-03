به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بانوان تنیس روی میز در این دوره از رقابت‌ها در ۹۶ مسابقه برای کسب امتیازات رتبه بندی باهم رقابت کردند.

لیلا علیزاده، صوفیا رزازی، مریم خدابنده، فروغ موسوی، نرگس میرزایی، مریم اسکانی، وحیده فرهادی‌نژاد، سپیده رحیمی، آنیتا عامل زنده‌دل و مهسا موسی‌پور رتبه های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.

مسابقات با هدف توسعه و ارتقای سطح بانوان تنیس روی میز و شناسایی نفرات برتر در رتبه بندی امتیازی برگزار شد.