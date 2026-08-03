به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، بر اساس گزارش رسمی شبکه لرزه‌نگاری چین، در ساعت ۲:۲۱ بامداد روز دوشنبه ۳ اوت، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴٫۸ ریشتر شهرستان گائوشیان از توابع شهر یی‌بین استان سی‌چوان را لرزاند که کانون آن در عمق ۶ کیلومتری از سطح زمین بوده است.

اداره زلزله‌شناسی استان سی‌چوان گروه‌هایی را برای کمک به دولت‌های محلی به منظور انجام دادن عملیات پاسخ‌گویی اضطراری به منطقه زلزله‌زده اعزام کرده است.

بر اساس اطلاعات به دست‌آمده، لرزش زمین در شهرستان گائوشیان به وضوح احساس شده، اما تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر تلفات جانی یا مسدود شدن جاده‌ها اعلام نشده است؛ همچنین برق‌رسانی، ارتباطات و ترافیک در مرکز زلزله در وضعیت عادی قرار دارد.