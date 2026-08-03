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کودک ۶ ساله دامغانی با اهدای عضو به ۳ بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پس از تأیید مرگ مغزی ابوالفضل بشکنی، کودک ۶ ساله دامغانی ، خانواده وی با رضایت به اهدای عضو ، به سه بیمار نیازمند پیوند، فرصت دوباره زندگی بخشیدند.
رئیس واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت : ابوالفضل به علت ابتلا به بیماری دچار مرگ مغزی شد و پس از تأیید مرگ مغزی، خانواده وی با تصمیمی ایثارگرانه به اهدای اعضای بدن فرزندشان رضایت دادند .
محمد فروزشفرد افزود : با انجام فرآیندهای تخصصی و پزشکی، اعضای قابل اهدا برای پیوند به بیماران نیازمند اختصاص یافت و به این ترتیب، سه بیمار در انتظار دریافت عضو، فرصت ادامه زندگی پیدا کردند.