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مهلت ثبتنام در بیست و هشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی، رویداد ملی و معتبر علمی و پژوهشی ویژه جوانان کشور تا ۱۵ شهریور تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران امروز اعلام کرد با توجه به استقبال گسترده پژوهشگران و به منظور فراهم کردن فرصت بیشتر برای ارائه طرحها و نوآوریها، مهلت نهایی ثبتنام در بیست و هشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی تا پایان وقت اداری روز پانزدهم شهریور تمدید شد.
این جشنواره که با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از استعدادهای درخشان علمی و پژوهشی برگزار میشود، پذیرای طرحهای جوانان در ۲۰ زمینه تخصصی و تحقیقاتی است. حوزههای علمی مورد پذیرش این دوره شامل علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم و فناوریهای نوظهور، فناوریهای زیستی، و پزشکی و سلامت است.
متقاضیان شرکت در این رویداد علمی میتوانند برای ثبتنام، ارسال طرحها و کسب اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاعرسانی جشنوارههای خوارزمی به نشانی www.khwarizmi.ir مراجعه کنند. فرآیند ثبتنام صرفاً از طریق بخش "سامانه جامع جشنوارههای خوارزمی" در وبسایت مذکور امکانپذیر است.
دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی ضمن تأکید بر عدم تمدید مجدد این مهلت، از تمامی شرکتکنندگان درخواست کرد پیش از آغاز فرآیند ثبتنام الکترونیکی، فایل "راهنمای ثبتنام" موجود در سامانه را بهدقت مطالعه کنند تا از بروز هرگونه نقص یا مشکل در روند بارگذاری مدارک و ارسال طرحها جلوگیری شود.