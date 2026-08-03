به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان بر پیکر این پدر شهید نماز خواند.

پسرشهیدش دو بار جبهه رفته بود و بار سوم در جزیره مجنون شهید شد.

او همچنین برادر دو شهید به نام های علی اکبر و مهدی شریعتی اندراتی است.

شیخ محمد علی شریعتی اندراتی همچنین دایی دو شهید به نام های علیرضا و ابوالقاسم است.

چهار تن از فرزندان او نیز جانباز دفاع مقدس هستند که یکی از آنها جانباز قطع نخاع است.

این پدر شهید رزمنده دفاع مقدس بود که ۱۵ بار به جبهه رفته بود.



