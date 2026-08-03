به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علیزاده ، با اعلام اینکه تعدادی اتوبوس دیزلی نسل قدیم در شرکت واگن‌سازی تهران در حال آزمایش برای برقی‌سازی است، گفت: شرکت واگن‌سازی، متخصصان و نیرو‌های فنی شرکت واحد اتوبوسرانی این آزمایش را انجام می‌دهند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران همچنین تصریح کرد: اگر این آزمایش موفقیت‌آمیز باشد اتوبوس‌های دیزلی قدیمی تهران به تدریج برقی خواهند شد.



علیرضا زاکانی شهردار تهران چندی پیش اعلام کرده بود که تعدادی از اتوبوس‌های پایتخت در شرکت واگن‌سازی در حال باز تعمیر هستند.