به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در این دوره از رقابت‌ها ۵ تیم از خراسان رضوی و شمالی به روش دوره‌ای با هم رقابت می‌کنند که دو تیم برتر به مسابقات هندبال نوجوانان کشور که قرار است با حضور ۱۶ تیم از مناطق ۸ گانه برگزار شود حاضر شوند

نام اوران مشهد / شهید الداغی سبزوار / تربت جام و شهرداری گرمه و شیروان تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها هستند.

تیم‌های نام اوران مشهد و شهید الداغی سبزوار به دور بعد و مرحله کشوری راه پیدا کردند.