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مسابقات هندبال منطقه یک نوجوانان کشور به میزبانی سبزوار در حال بر گزاریست که دو تیم برتر در مسابقات هندبال نوجوانان کشور حاضر می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در این دوره از رقابتها ۵ تیم از خراسان رضوی و شمالی به روش دورهای با هم رقابت میکنند که دو تیم برتر به مسابقات هندبال نوجوانان کشور که قرار است با حضور ۱۶ تیم از مناطق ۸ گانه برگزار شود حاضر شوند
نام اوران مشهد / شهید الداغی سبزوار / تربت جام و شهرداری گرمه و شیروان تیمهای حاضر در این دوره از رقابتها هستند.
تیمهای نام اوران مشهد و شهید الداغی سبزوار به دور بعد و مرحله کشوری راه پیدا کردند.