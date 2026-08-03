به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با صدور اطلاعیه ای، از ملت حسینی استان برای حضور باشکوه در پیاده‌روی عظیم دلدادگان اربعین حسینی با شعار محوری «باید برخاست» دعوت کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

اَلسَّلاَمُ عَلَی أَسِیرِ الْکُرُبَاتِ وَ قَتِیلِ الْعَبَرَاتِ

اربعین، امتداد عاشورا و تجلی ماندگار حقیقتی است که در آن، خون بر شمشیر غلبه یافت و تاریخ، عزت را در قامت کاروانی به تماشا نشست که پیام آزادگی را تا همیشه بر دوش کشید. مکتبی است که در آن حسین ابن علی علیه‌السلام با ندای ماندگار «مثلی لا یبایع مثله» مرز میان حق و باطل را ترسیم کرد، راه همه آزادگان عالم تا ابد روشن شد؛ راهی که نه با تهدید بسته می‌شود، نه با جنگ و نه با هیاهوی جبهه باطل از حرکت بازمی‌ایستد.

امروز نیز در هنگامه‌ای که دشمنان، در یک جنگ ترکیبی، همه ظرفیت‌های نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و روانی خود را برای درهم شکستن اراده این ملت به میدان آورده‌اند، بیش از هر زمان دیگری، پیام عاشورا و اربعین را الهام‌بخش و راهگشا می‌یابد. پیاده روی اربعین و آیین دلدادگان آن، در چنین روزگاری، تنها یک اجتماع مذهبی نیست؛ نمایشگاه عظیم ایمان، وحدت، اقتدار ملی، وفاداری به ولایت و امتداد راه سرخ عاشورا است.

آیین باشکوه دلدادگان اربعین حسینی با شعار محوری «باید برخاست»، در تمامی نقاط استان همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود و در بیرجند نیز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۸ صبح از میدان آزادی آغاز شده و در مسیر عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام تا آستان مقدس امامزادگان باقریه علیهم السلام، امتداد خواهد یافت؛ مسیری که هر گام در آن، تجدید میثاق با نهضت جاودانه عاشورا، تجدید عهد با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه)، بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، ادای احترام به همه شهدای والامقام اسلام، انقلاب، مقاومت و اقتدار ملی و خونخواهی زعیم شهید امت و اعلام وفاداری استوار به جبهه حق در برابر جبهه باطل و استکبار جهانی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با عرض تسلیت سالروز اربعین حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، از مردم مؤمن، بصیر، انقلابی و همیشه در صحنه استان، هیئات مذهبی، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، جوانان و عموم عاشقان اهل‌بیت علیهم‌السلام دعوت می‌کند تا با حضوری پرشور، آگاهانه و دشمن‌شکن در این آیین عظیم حسینی، بار دیگر پیام قاطع ظلم ستیزی و دفاع از حق را به جهانیان اعلام کنند که راه حسین علیه‌السلام، راه عزت، استقلال و مقاومت است و این راه، تا تحقق وعده الهی و ظهور حجت ثانی عشر ارواحنا فداه با صلابت استمرار خواهد یافت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی