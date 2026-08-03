به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: مراسم پیاده روی روز اربعین سیدالشهدا علیه السلام در بیرجند از میدان آزادی به سمت آستان مبارک شهدای باقریه برگزار خواهد شد.

سرهنگ قربانی مزار افزود: با توجه به اینکه از امشب (۱۲ مرداد) موکب داران نسبت به برپایی موکب در مسیر اقدام می‌کنند.

به گفته وی برای حفظ ایمنی عبور و مرور، از ساعت ۲۲ ممنوعیت تردد از تقاطع مسافر تا میدان آزادی اعمال و مسیر جایگزین برای تردد بلوار شهید رجایی خواهد بود.

سرهنگ قربانی مزار افزود: از ساعت ۷ صبح روز اربعین (س ۳ شنبه ۱۳ مرداد) تا پایان مراسم، مسیر میدان آزادی تا تقاطع مسافر محدودیت تردد خواهد داشت.