گروه تخصصی مدیریت سل جذام و بیماری‌های حاد تنفسی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، جدیدترین گزارش مربوط به آخرین وضعیت بیماری‌های حاد تنفسی در کشور تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری تنفسی (با تمرکز بر آنفلوانزا و کووید-۱۹) در هفته نوزدهم سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۹ مرداد) نسبت علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و تنفسی شدید (SARI) نسبت به هفته قبل کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که ۴.۹٪ مراجعین سرپایی ILI و ۷.۴٪ مراجعین بستری SARI داشته‌اند.

همچنین از ۱۴۱ نمونه اخذ شده در این نظام، درصد مثبت PCR برای آنفلوانزا ۰.۷٪ و برای کووید-۱۹ ۱.۴٪ گزارش شده است.

در نظام مراقبت غیردیده‌وری آزمایشگاهی نیز در هفته نوزدهم، از مجموع ۲۸۶۱ نمونه، ۶۸ مورد مثبت آنفلوانزا ثبت شد که ۲.۴٪ را شامل می‌شود. طبق گزارش، تایپ غالب در موارد مثبت آنفلوانزا همچنان B بوده است (۸۲.۲٪).

بر این اساس، استان‌های خوزستان (۱۴.۴٪) و کرمان (۱۱.۵٪) بالاتر از آستانه هشدار بالا (۱۰٪) قرار داشته‌اند.