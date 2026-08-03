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در آئین معارفه حمید مظاهری طامه بهعنوان سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیرعامل این شرکت بر لزوم تسریع در مسیر تحول دیجیتال تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آئین تجلیل از خدمات فرهاد آشفتهدل و معارفه حمید مظاهری طامه بهعنوان سرپرست جدید معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت ارتباطات زیرساخت، بر توسعه فناوریهای هوش مصنوعی، ارتقای امنیت دادهها و تقویت زیرساختهای دفاع سایبری بهعنوان اولویتهای راهبردی این معاونت تأکید شد.
بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت، در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات فرهاد آشفتهدل، وی را مدیری پرتلاش، متعهد و باثبات در شرایط دشوار توصیف کرد و از اقدامات انجامشده در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی قدردانی کرد.
اکبری با اشاره به نقش راهبردی دادهها در سازمانهای امروز، بر ضرورت استقرار سازوکارهای دقیق برای پایش، تضمین کیفیت، مدیریت و حفاظت حداکثری از دادههای شرکت تأکید کرد و این موضوع را یکی از مهمترین مأموریتهای معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی دانست.
وی همچنین با اشاره به افزایش تهدیدات سایبری و حملات سال گذشته به برخی نهادهای بانکی، اظهار کرد: با وجود محدودیتهای ناشی از تحریمها، اقدامات مؤثری برای حفاظت از دادهها و زیرساختهای شرکت انجام شده است، اما در دوره جدید مدیریت، این حوزه باید با تمرکز، برنامهریزی و جدیت بیشتری دنبال شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه، ایجاد یک «دستیار هوش مصنوعی اختصاصی» را بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی معاونت فناوری اطلاعات مطرح کرد و گفت: این دستیار میتواند در حوزههایی مانند توسعه سامانهها، مدیریت اسناد، نگهداری و پایش شبکه، تحلیل دادهها و بهینهسازی فرآیندهای سازمانی، نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات ایفا کند.
اکبری با تأکید بر جایگاه ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت در مدیریت دادهها و زیرساختهای ارتباطی کشور، ابراز امیدواری کرد که این معاونت با بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، نقش پررنگتری در تحقق تحول دیجیتال و توسعه خدمات هوشمند ایفا کند.
در پایان این مراسم، فرهاد آشفتهدل گزارشی از عملکرد دو ساله خود در معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی ارائه کرد و با اهدای لوح تقدیر، از خدمات و تلاشهای وی قدردانی شد.