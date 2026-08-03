ویژه برنامه «شبستان» با سخنرانی دکتر رفیعی، دوشنبه ۱۲ مرداد ماه از شبکه قرآن و معارف سیما در کربلای معلی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «شبستان» در ایام اربعین از طریق الحسین (ع) و کربلای معلی به صورت زنده تقدیم علاقمندان می‌شود.

در همین خصوص این برنامه اقدام به پخش زنده سخنرانی حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی از کربلای معلی در محل موکب مرکزی احباب الرضا (ع) می‌کند، ضمنا حاج احمد نیکبختیان و کربلایی حسین ایزدخواه پس از مراسم سخنرانی مداحی خواهند کرد.

این برنامه دوشنبه ۱۲ مرداد ماه، بعد از نماز ظهر و عصر به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.