به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام علیرضا قنبری گفت: این مراسم با شعار محوری «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَه»، رنگ مشترک سرخ و با الهام از آیه شریفه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ» و با مشارکت بیش از ۵۰۰ موکب مردمی برگزار خواهد شد.

وی افزود : همزمان با روز اربعین حسینی، این اجتماع بزرگ مردمی در ۳۹ نقطه استان شامل ۱۸ نقطه شهری و ۲۱ نقطه روستایی برگزار می‌شود و به یاد خون خواهی سید الشهدا (ع) ، رهبر شهید و شهدای مظلوم ایران رنگ مشترک تمامی برنامه‌های پیاده‌روی دلدادگان اربعین امسال سرخ انتخاب شده که نمایش استمرار راه عاشورا و پیام ماندگار خون‌خواهی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره مسیر‌های شاخص این پیاده‌روی در استان نیز گفت: در سمنان، مراسم از میدان امام علی به سمت مصلای نماز جمعه برگزار می‌شود و در پایان، نماز جماعت ظهر و عصر و قرائت زیارت اربعین در مصلی اقامه خواهد شد.

در شاهرود، مسیر پیاده‌روی از سه‌راهی مجن به سمت آستان مقدس امامزاده ابوالقاسم (ع) بسطام خواهد بود.

در دامغان نیز عزاداران از گلزار شهدای گمنام پارک دانشجو به سمت آستان مقدس امامزادگان محمد و جعفر (ع) حرکت خواهند کرد.

در گرمسار نیز این مراسم از مزار شهدا به سمت بارگاه مطهر امامزاده اسماعیل (ع) برگزار می‌شود.