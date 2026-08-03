مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تأکید بر ممنوعیت مطلق شنا در تمامی سدها و کانال‌های کشاورزی استان، نسبت به خطرات جانی ناشی از نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به اینکه شنا در دریاچه سدها، آب‌بندان‌ها، کانال‌های انتقال آب کشاورزی و سدهای انحرافی در تمامی فصول سال ممنوع است، گفت: متأسفانه باوجود نصب تابلوهای هشداردهنده شنا ممنوع همچنان شاهد ورود برخی شهروندان به این محدوده‌ها هستیم که این اقدام علاوه بر تخلف قانونی، تهدیدی مستقیم برای جان افراد محسوب می‌شود.

دادویه با تبیین دلایل فنی خطرناک بودن این محیط‌ها، افزود: تأسیسات آبی برای اهدافی نظیر ذخیره‌سازی و انتقال آب کشاورزی طراحی شده‌اند و از نظر شرایط فیزیکی برای شنا بسیار ناامن هستند.

وی گفت: جریان‌های زیرسطحی شدید، وجود رسوبات در کف دریاچه سدها و برخورد با سازه‌های پنهان در زیر آب، محیطی فریبنده و مرگ‌بار را برای شناگران ایجاد کرده است که در صورت وقوع حادثه امکان امدادرسانی و نجات‌بخشی بسیار پایین است.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تأکید بر اینکه شرکت آب منطقه‌ای در راستای حفظ جان شهروندان با هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهد کرد، افزود: اکیپ‌های گشت و نظارت این شرکت به صورت مستمر تأسیسات آبی استان را پایش کرده و در صورت مشاهده حضور افراد در حریم تأسیسات اقدامات قانونی لازم را انجام خواهند داد.

وی از شهروندان و گردشگران خواست تا با توجه به هشدارهای ایمنی، از هرگونه ورود به حریم تأسیسات آبی اکیداً خودداری کنند تا شاهد حوادث تلخ و غیرقابل جبران نباشیم.