مرکز حقوقی قربانیان شبکه‌های اجتماعی (SMVLC) با ثبت شکایتی در ایالت دلاور، شرکت‌های متا، تیک‌تاک، اسنپ و گوگل را به طراحی محصولات اعتیادآور متهم کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از انگجت، این شکایت حقوقی، شرکت‌های یادشده را متهم می‌کند که با نادیده گرفتن هشدار‌های پژوهشگران و پنهان کردن شواهد مربوط به آسیب‌های روانی، سیستم‌هایی را ساخته‌اند که در لحظات آسیب‌پذیری، از کاربران زیر سن قانونی سوءاستفاده می‌کنند.

شاکیان پرونده تأکید دارند: این پلتفرم‌ها با ردیابی رفتار کاربران، محتوا‌هایی نظیر تبلیغات رژیم و زیبایی و فیلتر‌های تغییر چهره را به گونه‌ای نمایش می‌دادند که تعامل کاربران افزایش یابد؛ روندی که در نهایت منجر به افسردگی شدید، خودآسیب‌رسانی و خودکشی چهار نوجوان بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ در ایالت‌های تگزاس، کارولینای شمالی، مینه‌سوتا و تنسی شده است.

در واکنش به این ادعاها، سخنگوی گوگل ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌ها، اعلام کرد: ارائه‌ی تجربه‌ای ایمن برای جوانان همواره در اولویت این شرکت بوده و سیاست‌های متعددی برای کنترل والدین و متناسب‌سازی محتوا با سن کاربران ایجاد کرده‌اند. این شرکت تأکید کرد که در حال بررسی جزئیات ادعا‌های مطرح‌شده در این شکایت است.