پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن از شناسایی و جلوگیری از تخلیه غیرمجاز فاضلاب توسط یک دستگاه کامیون مکنده در عرصههای طبیعی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ابوذر قریبزاده، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن، گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشتزنی و پایش مستمر مناطق، یک دستگاه کامیون مکنده تخلیه چاه را حین تخلیه غیرمجاز فاضلاب و پساب در زمینهای طبیعی شناسایی و بلافاصله با ورود به موقع، از ادامه این اقدام غیرقانونی جلوگیری کردند.
وی با اشاره به بررسیهای میدانی از منطقه گفت: با این اقدام کامیون مکنده، مایع آلاینده در سطح زمین و مجاورت پوشش گیاهی منطقه منتشر شد، اقدامی که بهوضوح موجب آلودگی خاک، تهدید منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی و آسیب جدی به زیستبوم منطقه میشود.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فومن افزود: مأموران یگان حفاظت ضمن مستندسازی کامل تخلف، تهیه گزارش تفصیلی و ثبت شواهد، پرونده متخلف را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع دادند تا مطابق قوانین و مقررات زیستمحیطی با عامل یا عوامل این تخلف برخورد قاطع انجام شود.
قریبزاده با تأکید بر اینکه تخلیه غیرمجاز فاضلاب در طبیعت از مصادیق بارز آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب میشود، از تمامی بهرهبرداران و رانندگان تانکرهای مکنده خواست تا نسبت به تخلیه فاضلاب صرفاً در محلهای مجاز و مورد تأیید دستگاههای مسئول اقدام کنند.