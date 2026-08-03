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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از بزرگترین ظرفیتهای مغفولمانده در قانون اساسی، «اصل ۴۴» است؛ قطعا اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی میتواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفر قادری به ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم صریح و روشن صحبت کنیم، یکی از بزرگترین ظرفیتهای مغفولمانده در قانون اساسی ما، «اصل ۴۴» است. اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی میتواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند، زیرا با اجرای درست آن، رقابتپذیری صورت میپذیرد و بخش خصوصی فعال میشود. ما سالهاست شعار واگذاری اقتصاد به مردم را میدهیم، اما تا وقتی میدان برای فعالان واقعی بخش خصوصی باز نشود، نمیتوان انتظار جهش اقتصادی داشت.
وی افزود: وقتی اصل ۴۴ درست اجرا شود، دولت از تصدیگری فاصله میگیرد و نقش تنظیمگری و نظارت را بر عهده میگیرد. در چنین فضایی، بخش خصوصی واقعی جان میگیرد، بهرهوری بالا میرود و نتیجهاش میشود رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال مولد. این دقیقاً همان مسیری است که میتواند کشور را از چالشهای فعلی عبور دهد.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: مسئله کاملاً روشن است. ما به یک باور قلبی و اجرایی نیاز داریم و آن این است که بخش خصوصی واقعی میتواند اقتصاد را رونق ببخشد. ما تا زمانی که اقتصاد را در انحصار شبهه دولتی ها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای خصولتی نگه داشتهایم، فقط شاهد ناکارآمدی بودهایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بخش خصوصی واقعی یعنی کارآفرینی که با سرمایه، ریسک و نوآوری خودش وارد میدان میشود؛ نه اینکه با یک کارت یا رانت، یک شرکت دولتی را به ثمن بخس بخرد و بعد هم تسهیلات کلان بانکی بگیرد. بخش خصوصی واقعی، شفاف است، مالیات میدهد و برای بقای خودش مجبور به رقابت پذیری و افزایش کیفیت است. این بخش خصوصی است که موتور محرکه اشتغال پایدار است، چون برای سود خودش هم که شده، نیروی کار را اخراج نمیکند، بلکه توانمندش میکند.
قادری اظهار کرد: این بخش دولتی و شبه دولتی است که به دلیل نبود رقابت و چابکی، در برابر تکانههای خارجی شکننده است. بخش خصوصی واقعی، مثل یک قایق تندرو عمل میکند؛ زرنگ است، مسیرها را پیدا میکند و خودش را با تحریم وفق میدهد. نمونه اش را در کسب وکارهای دانش بنیان دیدهایم. تنها کاری که دولت باید بکند این است که سد راه نباشد. امنیت سرمایه گذاری، ثبات قوانین و مبارزه واقعی با انحصار را تضمین کند. بقیه اش را مردم و کارآفرینان در میدان عمل ثابت خواهند کرد که بخش خصوصی واقعی میتواند اقتصاد را رونق ببخشد.