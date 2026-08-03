در آستانه اربعین حسینی ۴۰ محکومِ جرائم مالی و غیرعمد، به نیت سالگردِ چهلمین روزِ شهادت امام حسین (ع)، با همتِ خیرِ مشگین شهری، از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بابک نونهال دادستان مشگین‌شهر در حاشیه آیین آزادی زندانیان که با حضور جمعی از مسئولان و خیرین برگزار شد گفت: در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان، نسیم رحمت و مهربانی در زندان مشگین‌شهر وزیدن گرفت و با همت دستگاه قضایی و مشارکت سخاوتمندانه یک خیر جوان، ۴۰ زندانی جرائم غیرعمد به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

وی ضمن تسلیت ایام عزاداری اربعین حسینی اظهار داشت: دستگاه قضایی شهرستان با رویکردی انسان‌دوستانه و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا در مناسبت‌های مذهبی، بار سنگین بدهی و گرفتاری را از دوش زندانیان جرائم غیرعمد بردارد.

دادستان مشگین‌شهر در تشریح جزئیات این اقدام خیرخواهانه تصریح کرد: در این مرحله، با تخصیص مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، امکان آزادی ۴۰ مددجوی واجد شرایط فراهم شد.

نونهال گفت: این مبلغ ارزشمند با همکاری و هم‌افزایی انجمن حمایت از زندانیان شهرستان و با مشارکت ویژه یکی از خیرین جوان و نیک‌اندیش مشگین‌شهری تأمین شده است که اقدامی الگوگونه برای سایر فعالان اجتماعی محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به جایگاه ممتاز مشگین‌شهر در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: مشگین‌شهر نه‌تنها در حوزه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، بلکه در زمینه اخذ رضایت در پرونده‌های قصاص نفس نیز با تکیه بر فرهنگ غنی گذشت که ریشه در اعتقادات و سنت‌های بومی منطقه دارد، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

نونهال این موفقیت را مرهون همکاری صمیمانه معتمدین، ریش‌سفیدان، خیرین و دستگاه قضایی دانست که با ترویج فرهنگ صلح و سازش، از فروپاشی کانون بسیاری از خانواده‌ها جلوگیری کرده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه آزادی این ۴۰ مددجو تنها بخشی از برنامه‌های حمایتی دستگاه قضاست اظهار امیدواری کرد: این فرهنگ متعالی مشارکت در امور خیریه باید بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

دادستان مشگین‌شهر از خیرین، نهاد‌های مردمی و عموم شهروندان خواست تا با مشارکت گسترده‌تر در پویش‌های حمایتی، زمینه بازگشت سایر زندانیان واجد شرایط به زندگی عادی و کانون خانواده را در مناسبت‌های پیش‌رو فراهم کنند؛ چرا که هر آزادی، به معنای بازگشت امید و سرزندگی به یک خانواده و جامعه است.