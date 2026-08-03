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پژوهشگاه فضایی ایران و سازمان منطقه آزاد ماکو با امضای تفاهمنامهای، مسیر استفاده از فناوریهای فضایی و تجاریسازی دستاوردهای علمی در شمالغرب کشور را هموار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آئین امضای تفاهمنامه همکاری، زمینه توسعه کاربردهای فناوریهای فضایی، تجاریسازی فناوریهای پیشرفته و تقویت همکاریهای علمی، پژوهشی و صنعتی با حضور معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو، جمعی از نمایندگان ماکو و امام جمعه این شهر برگزار شد.
در این مراسم، محرم شاملی، رئیس پژوهشکده رانشگرهای فضایی، به نمایندگی از نادر مکاری، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، حضور داشت و پیام وی درباره اهمیت راهبردی این همکاری قرائت شد.
سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران در این پیام، امضای این تفاهمنامه را گامی مؤثر برای بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو در اجرای طرحهای کاربردی فضایی دانست و بر ضرورت انتقال دانش و فناوری از مراکز پژوهشی به عرصه اجرا برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت منطقهای تأکید کرد.
بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف در زمینه توسعه فناوریهای فضایی و بهرهگیری از سامانههای ماهوارهای برای مدیریت هوشمند منطقه و پایش منابع طبیعی، تقویت زیرساختهای علمی و پژوهشی با استفاده از ظرفیتهای آزمایشگاهی پژوهشگاه فضایی ایران، توسعه همکاری میان صنعت، دانشگاه و پژوهشگاه برای انتقال فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص، تسهیل سرمایهگذاری و تجاریسازی فناوریهای پیشرفته و همچنین گسترش همکاریهای صنعتی و پژوهشی برای تحقق توسعه پایدار و نوآورانه همکاری خواهند کرد.
این تفاهمنامه با هدف همافزایی ظرفیتهای علمی، پژوهشی و صنعتی، توسعه کاربردهای فناوری فضایی و حمایت از اقتصاد دانشبنیان منعقد شده است و انتظار میرود با اجرای آن، زمینه بهرهگیری گستردهتر از فناوریهای فضایی در مدیریت هوشمند، توسعه پایدار و افزایش ارزش افزوده در منطقه آزاد ماکو و شمالغرب کشور فراهم شود.