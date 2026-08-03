عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای روز اربعین خود را به کربلا می‌رسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اربعین، تجلی گاه احساس مشترک شیفتگان سیدالشهداست.

همه چیز برای برپایی مراسم عزاداری چهلمین روز شهادت آموزگار آزادگی مهیاست

هر روایت از اربعین می‌تواند یادآور این حقیقت باشد که خون شهید، چراغ هدایت و انگیزه‌ای برای ایستادگی در برابر ظلم است.

در این ایام همه در نوشتار و گفتار باید بر عدالت‌خواهی، مسئولیت‌پذیری در برابر جنایت‌ها و زنده نگه داشتن آرمان شهدا تمرکز داشته باشند تا پیام عاشورا در حافظه تاریخی امت اسلامی ماندگار بماند.