اربعین؛ نماد قدرت نرم و جبههآفرینی در برابر استکبار جهانی
کارشناس مسائل بینالملل، با حضور در برنامه رادیویی رهیافت ضمن تحلیل ابعاد تمدنی راهپیمایی اربعین حسینی، حضور پرشور مردم در میدانهای حقطلبانه را نشانه شکست توطئههای دشمنان در ایجاد تردید و ناامیدی در جوامع دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، حجتالاسلام والمسلمین رسولی، اربعین را پدیدهای کاملاً متناسب با فطرت بشری خواند و اظهار داشت: امام حسن عسکری (ع) زیارت اربعین را از نشانههای مؤمن برشمردند و این موضوع ویژگی منحصربهفرد امام حسین (ع) است که در تاریخ اسلام برای هیچ امام دیگری تکرار نشده است.
رسولی با اشاره به اهمیت نگاه عقلای غرب به حضور میدانی ملتها به مخاطبان برنامه رهیافت افزود: تشییع باشکوه رهبر شهید در سال جاری، حرکتی استثنایی در نگاه دولتها و ملتها بود و نشان داد که دشمن علیرغم تمام تلاشهای خود برای ایجاد تردید در میان مردم، قادر به دستکاری حقیقت و انکار اراده جمعی نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی، قدرت جبههآفرینی و تولید قدرت در جریان اربعین را در دنیا بیسابقه دانست و تأکید کرد: تمام آزادیخواهان جهان در برابر عظمت، ابراز وجود و روحیه ایثارگری نهفته در پیادهروی اربعین، سر تعظیم فرود آوردهاند و این پدیده به نمادی از همبستگی حقطلبان تبدیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نفوذ استکبار جهانی اشاره کرد و گفت: آمریکا با ایجاد بیش از ۸۵۰ پایگاه نظامی بزرگ در سراسر دنیا، از جمله در کشورهایی نظیر اسپانیا و ایتالیا، سعی در تثبیت سلطه خود دارد؛ با این حال، کشورهایی که در مسیر استقلال گام برمیدارند، همواره با توطئههای رسانهای مواجه هستند.
حجت الاسلام رسولی در برنامه زنده رادیویی البرز تصریح کرد: آمریکاییها با تحریک رسانهها و استفاده از شگردهای نفوذ، تلاش کردند تا با ایجاد بحران داخلی در اسپانیا، موضعگیریهای مستقل این کشور را بشکنند، اما ماهیت بیدار ملت اسپانیا موجب شد تا این هجمهها مدیریت شده و نقشههای صهیونیستی و غربی ناکام بماند.
وی در پایان با اشاره به هزینههای گزاف کشورهای وابسته به مجری رادیو رهیافت خاطرنشان کرد: عربستان سعودی بیش از ۵۲۰ میلیارد دلار هزینه کرده است تا آمریکا دفاع نظامی از او را بر عهده بگیرد؛ این در حالی است که این نوع قراردادها در واقع نوعی باخت حسابشده برای ملتهای عرب و تثبیت پایگاههای نظامی بیگانگان در سرزمینهای اسلامی است