مرکز مدیریت راه‌های کشور با اعلام ترافیک سنگین در محور هراز (محدوده سه‌راهی چلاو) و آزادراه قزوین-کرج-تهران، از تردد روان در تمامی محور‌های منتهی به پایانه‌های مرزی کشور خبر داد و نسبت به مه‌گرفتگی در ارتفاعات محور فیروزکوه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت راه‌های کشور در اطلاعیه ترافیکی خود، آخرین وضعیت جاده‌های کشور را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، در محور هراز، مسیر جنوب به شمال در محدوده سه‌راهی چلاو با بار ترافیکی سنگین مواجه است. همچنین در آزادراه قزوین-کرج-تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده وردآورد، ترافیک سنگین و در آزادراه ساوه-تهران در محدوده رضی‌آباد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

در سوی دیگر، وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی از جمله محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن و آزادراه‌های تهران-پردیس، تهران-شمال و قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است. مرکز مدیریت راه‌ها همچنین اعلام کرد که محور فیروزکوه در ارتفاعات با پدیده مه‌گرفتگی همراه است، اما سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

این مرکز در بخش دیگری از گزارش خود با تأکید بر وضعیت جاده‌های اربعینی تصریح کرد: علی‌رغم حجم بالای ترددها، جریان ترافیک در تمامی محورهای منتهی به مرزهای مهران، چذابه، تمرچین، شلمچه، خسروی و باشماق روان است و هیچ‌گونه گره ترافیکی در این مسیرها وجود ندارد. به رانندگان توصیه می‌شود پیش از شروع سفر از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه ۱۴۱ مطلع شوند.