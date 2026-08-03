فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد از شناسایی و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت فورزا ۲۵۰cc قاچاق به ارزش میلیاردی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد گفت : در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با قاچاق کالا و وسایل نقلیه فاقد مجوز، ماموران یگان امداد این فرماندهی حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک شدند.

سرهنگ تقوی افزود: ماموران پس از هماهنگی‌های قضایی، نسبت به متوقف کردن موتورسیکلت مذکور که از نوع «فورزا ۲۵۰ سی‌سی» بود، اقدام کردند.

وی با بیان اینکه در بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص شد این وسیله نقلیه فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی است، تصریح کرد: ارزش این موتورسیکلت قاچاق توسط کارشناسان مربوطه، ۵میلیارد ریال قابل‌توجهی برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با کالای قاچاق و همچنین برخورد با تردد موتورسیکلت‌های سنگین غیرمجاز که مخل نظم و آسایش عمومی شهروندان هستند، با هیچ‌کس تعارف ندارد.