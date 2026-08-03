معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تاکید بر ضرورت تحول در مدیریت پسماند استان گفت: ساماندهی پسماند یکی از مهم‌ترین مسائل استان است و بهبود وضعیت این حوزه، مستلزم تغییر نگاه و رویکرد مدیران و ورود جدی دستگاه‌های اجرایی به انجام وظایف قانونی خود است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امیر قادری در جلسه مدیریت پسماند استان که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: باید با اجرای سیاست‌گذاری‌های صحیح و برنامه‌های عملیاتی و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت مشاوران متخصص و دارای صلاحیت، حل مسائل و چالش‌های حوزه پسماند را با جدیت دنبال کرد.

وی با اشاره به وضع موجود سایت‌های زباله استان گفت: شهرداری‌ها باید با محصور کردن سایت‌های دفع زباله به وسیله دیوار‌های بتنی و پیش‌تنیده، نسبت به کاهش آلودگی این مراکز اقدام کنند

قادری بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تاکید کرد و گفت: دفتر امور روستایی و بخشداری‌ها باید از طریق دهیاری‌ها بخشی از منابع و اعتبارات موجود را به‌صورت هدفمند و بر پایه مطالعات علمی و کارشناسی، به رعایت الزامات زیست‌محیطی اختصاص دهند.

وی در ادامه خواستار تهیه گزارش کارشناسی درباره آثار زیست‌محیطی استفاده از سموم کشاورزی شد و افزود: اداره کل منابع طبیعی نیز در نقاطی که مطالعات لازم انجام شده است، نسبت به واگذاری زمین به دهیاری‌ها برای جانمایی محل دفن زباله روستا‌ها اقدام کند.

معاون عمرانی استاندار کردستان بر ضرورت ساماندهی فضولات حیوانی در سکونتگاه‌های روستایی نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن برخی روستا‌ها در بالادست سد‌ها و رودخانه‌های استان، دهیاری‌ها باید مکان‌های مناسبی برای جمع‌آوری و مدیریت فضولات حیوانی پیش‌بینی کنند.