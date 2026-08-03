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مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان بر لزوم بازآرایی الگویی تامین آب ، کاهش مصرف آب زیر زمینی و توجه به پسابها وآبهای نامتعارف تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمید احسانی در جلسه تامین آب شهرکهای صنعتی شهرستان گرمسار با بیان اینکه صنایع بزرگ باید برای استفاده از پسابها و آب های نامتعارف برنامه ریزی کنند گفت : در حال حاضر ۹ حلقه چاه آب برای شهرکهای صنعتی گرمسار و آرادان و ایوانکی در نظر گرفته شده و همچنین ۹ میلیون متر مکعب نیز از حوزه سد نمرود تا تکمیل این پروژه آبی مشترک میان استان تهران و سمنان دیده شده است که این میزان تا تکمیل سد محقق نخواهد شد.
علی همتی فرماندار گرمسار هم تاکید کرد: تنشهای آبی در فصل تابستان منجر به کاهش میزانآب ورودی در حوزه صنعت شده و برنامه ریزی برای کاهش خسارت های حوزه صنعت و تولید را ضروری کرده است .