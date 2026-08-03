به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه پایش فعال در مرز شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

براساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۱۰۶، میدان انقلاب ۱۱۱، پروین اعتصامی ۱۲۵، رهنان ۱۲۴، زینبیه ۱۲۶، کاوه ۱۰۴ و محور شرق ایستگاه قهاب ۱۴۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در کردآباد با ۱۵۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۳، دانشگاه صنعتی، میرزا طاهر و ولدان ۸۹، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸۵، رودکی ۷۲، سپاهان‌شهر ۷۶، فرشادی ۸۷ و فیض ۸۲ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.